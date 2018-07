Varese, Lake & Sound Fest, Assessore Strazzi: un festival per la città e i giovani

L’Associazione Coopuf Iniziative Culturali, in collaborazione con Tube Agency, ASD Rugby Varese, Albachiara Spettacoli, Madboys Eventi & Concerti, e con il partenariato del Comune di Varese propone un nuovo Festival musicale nel capoluogo prealpino.

La città al centro dei sette laghi ospiterà un nuovo l’appuntamento all’interno di un prestigioso impianto sportivo, il quale è già stato teatro di grandi eventi nazionali ed internazionali (dai concerti di grandi stelle della musica italiana ai Campionati Mondiali UCI).

La grande musica torna protagonista dell’estate varesina, all’ippodromo “Le Bettole”, dopo molti anni di inattività, con il “Lake&Sound Fest” in programma per il 21 e 22 luglio 2018. Ospite d’eccezione sarà Ermal Meta: Lake&Sound ospiterà il vincitore dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo.

Una manifestazione che vede il Comune di Varese protagonista. Come spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili, Risorse per la crescita e Partecipazione, Francesca Strazzi. ”Tra gli obiettivi strategici prefissi nel mio mandato c’è la realizzazione e il supporto di attività per la valorizzazione del protagonismo giovanile, favorendo iniziative d’interesse per il mondo dei ragazzi. In quest’ottica, per rendere maggiormente attrattive le proposte artistiche della città agli occhi dei giovani, c’è stata la volontà di realizzare,anche in collaborazione con soggetti professionalmente idonei del settore, un evento in campo musicale con presenza anche di un artista di fama e di gradimento tra il pubblico giovanile, riportando a Varese la tradizione di un grande concerto annuale d’interesse per un pubblico vasto e ciò a favore anche dell’incoming turistico locale”.

Continua la Strazzi: “Non si tratta di un singolo concerto, ma di un Festival musicale, il Lake and Sound Festival appunto, che durerà due giorni in modo da valorizzare anche i giovani artisti della nostra città. La musica costituisce parte integrante del linguaggio della generazione Z proprio per la sua forte valenza aggregativa. Per tale motivo questo evento vuole essere l’edizione “zero” di un festival musicale estivo che valorizzi la città e i suoi ragazzi. La manifestazione inoltre prevede attività culturali,artistiche, ricreative e di ristoro animate da varie associazioni culturali e giovanili, con particolare attenzione e coinvolgimento di artisti locali, operatori del settore no-profit (come l’ASD Rugby Varese) e, in generale, dei giovani varesini.”

Ecco il programma del Festival:

SABATO 21 LUGLIO

Saranno protagoniste, tra gli altri, le realtà giovanili Save The Tape, Lancillotto, Black & Blue Festival, RC Waves ed altre ancora. Sempre per la prima giornata del festival, ad ingresso libero, saranno in programma esibizioni musicali, teatro e, a chiudere, i concerti di Goldfish Recollection e del giovane cantautore varesino Birø, in uscita proprio in quel periodo con il suo nuovo singolo.

DOMENICA 22 LUGLIO

Il cantautore Ermal Metal sarà in tour per tutta l’estate e in Lombardia toccherà solo le città di Brescia e Varese. A dividere il palco principale con Ermal Meta sono previsti Waxlife, producer varesino e finalista della trasmissione TOP DJ 2016, Cordio e un’altra band, sempre varesina, che l’organizzazione svelerà soltanto pochi giorni prima del concerto.

Entrambe le aperture (la prima prevista alle 18.30 in concomitanza dell’apertura dei cancelli) saranno promosse dall’etichetta varesina GHOST RECORDS. L’ edizione “zeropuntouno” di questo evento intende, oltre ad offrire al pubblico varesino uno spettacolo di alto livello artistico e di forte impatto mediatico, mettere le basi per la costruzione negli anni futuri del “festival” che manca ormai da tanti anni alla nostra Città. Come di consueto COOPUF I. C. promuove la partecipazione delle associazioni del territorio, soprattutto nell’organizzazione degli eventi musicali e artistici del primo giorno di Festival.

20 luglio 2018

