Varese, Cacciatore di stelle, nuovo libro di Spartà su Salvatore Furia

Il nuovo libro del giornalista Gianni Spartà “Pensieri positivi – Salvatore Furia, il Cacciatore di Stelle” (Pietro Macchione editore) sarà presentato venerdì 15 giugno 2018 alle ore 17,45 a Villa Recalcati a Varese.

All’evento partecipano Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Davide Galimberti, sindaco di Varese, Nicola Gunnar Vincenzi, presidente della Provincia di Varese, Giuseppe Zamberletti, già ministro della Protezione Civile, Vanni Belli, presidente della Società Astronomica Schiaparelli e l’autore Gianni Spartà.

Testimonianze di Daniele Zanzi, Alberto Mentasti, Giuseppe Barra, Marco Magrini, Luca Molinari, Federica Luppi. Moderatore il giornalista Gianfranco Giuliani.

Il Cacciatore di Stelle se n’e andato tra l’11 e il 12 agosto 2010 quando piovono le lacrime di San Lorenzo. Non e morto un uomo, e caduto un monumento. Addio al poeta delle previsioni del tempo, al costruttore di un osservatorio popolare, all’autodidatta che la gente chiamava familiarmente Prof, all’inarrivabile educatore, al difensore degli equilibri naturali stuprati dal progresso cieco. Tra le sue carte le estreme volontà: bruciatemi e mettete l’urna con le ceneri in un muro della Cittadella delle Scienze che sorveglia un panorama superbo. I laghi, le colline, la catena delle Alpi. Salvatore Furia e il suo mondo. Per sempre. Con l’impegno di non disperdere una preziosa eredità e di tramandare una storia straordinaria di Pensieri Positivi.

30 maggio 2018

