Varese, Assoarma consegna le benemerenze del Centenario della vittoria

Affollata cerimonia, ieri mattina, presso la sede Unuci di Varese in via Magenta, all’interno della Caserma Garibaldi, per la consegna ai soci anziani e ai decani dei sodalizi appartenenti all’Assoarma di Varese degli attestati di benemerenza concessi in occasione della ricorrenza del “Centenario della vittoria”.

Ad aprire la cerimonia l’intervento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del Presidente di Assoarma, 1 Cap. f. Dr. Vincenzo Agrifoglio, che ha evocato il progetto di fare della sede all’interno della Caserma uno spazio per ospitare tutte le Armi e la loro storia, un progetto proposto al Comune di Varese.

Tra coloro ai quali è stata assegnata la benemerenza anche l’ex Prefetto di Varese, Giorgio Zanzi.

20 maggio 2018

