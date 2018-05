Varese, Convegno sulla mobilità ciclistica, Cattaneo: un mezzo a tutela dell’ambiente

Al convegno ‘Mobilita’ ciclistica in provincia di Varese: punto della situazione e scenari di sviluppo’, che si è svolto questa mattina presso Villa Recalcati a Varese, è intervenuto anche l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

“Il Piano della mobilità ciclistica è nato per costruire linee di intervento specifiche per favorire forme di mobilità ecosostenibili e quindi più vicine alle esigenze di tutela dell’ambiente. La mobilità ciclistica, ancor più delle altre forme di trasporto a basso impatto ambientale, è in grado di contribuire a risolvere la presenza degli inquinanti e delle polveri sottili che peggiorano la qualità dell’aria”.

“Le polveri sottili – ha proseguito Cattaneo – sono particolarmente critiche nelle aree urbane e sviluppare la mobilità ciclistica in queste zone è uno strumento utile per sostenere politiche ambientali di miglioramento della qualità dell’aria. Il progetto europeo Life Prepair per la qualità dell’aria del Bacino Padano sostiene iniziative a favore della mobilità ciclistica.

La Lombardia sta camminando nella direzione giusta con percorsi che favoriscono il rilancio della mobilità ciclistica che ricomincia ad essere una opportunità nelle scelte di spostamento dei cittadini.

Le piste ciclabile servono anche per garantire la sicurezza di chi si sposta in bici: favorire scelte di trasporto più compatibili con l’ambiente garantendo anche la sicurezza sono due modalità efficaci per incentivare l’utilizzo di questo mezzo di trasporto”.

