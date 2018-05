Travedona Monate, Conto alla rovescia per la Traversata dei Leoni

Si terrà domenica 29 luglio 2018 a partire dalle 8:45, presso la Canottieri Monate di Travedona Monate, una delle più attese manifestazioni di nuoto in acque libere della stagione appena iniziata: la Traversata dei Leoni, organizzata dall’Associazione sportiva varesina Hic Sunt Leones Varese e giunta ormai alla ottava edizione.

Il Presidente dell’A.s.d., Stefano Colombo è fiero di comunicare che “sin dall’apertura delle iscrizioni, avvenuta il primo maggio, tanti amici e atleti hanno iniziato ad iscriversi a quella che, ancora una volta, sarà una vera festa per sportivi ed amanti del nuoto ma anche per le loro famiglie. Quest’anno”, ci riferisce il Presidente “Caligola”, “attendiamo, come in passato, centinaia di atleti da tutta Italia ma anche, come da tradizione, da molti Paesi europei; confidiamo di superare gli oltre 400 iscritti dello scorso anno”.

Una giornata resa possibile, anche quest’anno, dal patrocinio e dal supporto delle realtà più importanti del territorio: Canottieri Monate e Comune di Travedona, Regione Lombardia, Provincia di Varese e, non certo per ultime, Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission, sempre attente alle manifestazioni locali.

Nutrito il programma che prevede due gare; a grande richiesta dopo il successo della prima edizione del 2017, alla quale parteciparono più di 100 nuotatori, il Giro del Leone, ben 7,7 km di nuoto lungo tutto il perimetro del lago: una vera sfida con gli altri ma anche con sé stessi; a seguire la traversata Classic, ovvero il percorso, più facile ma non per questo meno interessante e bello, di 2,4 km.

Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, resa ancora più piacevole, oltre che dalla rinnovata collaborazione con l’azienda varesina Binetti & Forlani S.r.L., Main sponsor dell’evento anche quest’anno, dalla musica rock di Radio Lupo Solitario e dalla prelibata cucina di Sweet Events di Chiara & Francesca.

Insomma: una giornata da non perdere.

Info e iscrizioni sul sito: www.hicsuntleonesvarese.it

15 maggio 2018

