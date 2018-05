Tradate, BioBlitz, due giorni per classificare animali e vegetali al Parco Pineta

Per un giorno, puoi essere esploratore, scopritore e scienziato in un colpo solo. Si rinnova, anche quest’anno, l’importante appuntamento promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con il Parco Oglio Sud e la Riserva Le Bine, attuato da oltre 46 Aree protette, tra riserve, parchi e PLIS della Lombardia. Sabato 19 e domenica 20 Maggio 2018 si realizzerà la nuova edizione di BioBlitz: un evento di educazione naturalistica e scientifica nelle aree protette lombarde.

L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e classificare, nel corso dello stesso weekend per tutti i parchi e le riserve, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive.

Ogni parco o riserva individua alcuni tratti interessanti, chiamati transetti, che vengono percorsi dagli esperti e dal pubblico, diviso in gruppi. I dati raccolti durante il censimento (foto, suoni e video) vengono inseriti direttamente nella piattaforma informatica del progetto Bioblitz Lombardia utilizzabile sia attraverso la pagina Internet www.inaturalist.org sia mediante l’app per smartphone per diversi sistemi operativi.

I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. Possono partecipare al BioBlitz adulti e bambini, accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti e specialisti di Università e Associazioni scientifiche. La presenza del pubblico è di fatti l’elemento fondamentale e caratterizzante per lo sviluppo del progetto Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini in una ricerca a carattere scientifico, contribuendo a mappare la biodiversità delle aree protette lombarde. Ogni Ente partecipa al progetto con un proprio calendario di iniziative.

Ecco di seguito il vasto programma Bioblitz realizzato dal Parco Pineta:

SABATO 19 MAGGIO – ore 20.30 Gracidare al chiar di luna – Escursione Notturna DOMENICA 20 MAGGIO – ore 7.30 Le voci del mattino – Escursione – ore 9,45 Bio…boh…Blitz! Te lo dico io, papà che cos’è. Quattro segreti per spiegare ai grandi cosa nasconde il bosco…e non solo – ore 14.30 Chi l’ha visto? – Bioblitz sul sentiero delle uccellande – ore 14.30 e ore 16,00 (doppio orario) Citizen science: anche tu puoi diventare scienziato

Nella stessa giornata si terranno anche le seguenti attività: – ore 14.30 Passeggiata a 6 zampe – Il Parco Valle del Lanza, tra cave e mulini – ore 14.30 Apertura Museo A. Stoppani (14.30 – 18.00) – ore 14.30 Apertura Sentiero Natura (14.30 – 18.00) Si ricorda inoltre che l’evento Bioblitz si concluderà

DOMENICA 30 SETTEMBRE – ore 14.30 Escursione micologica Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni si rimanda a sito o pagina Facebook del Parco Pineta. Bioblitz è realizzato con il contributo finanziario di Regione Lombardia.

14 maggio 2018

