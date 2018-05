Malnate, Torna la grande festa cittadina con una tavolata da mille posti

Domenica 20 maggio a Malnate è in programma “ARTI IN GIOCO”. Inaugurazione alle ore 11.30 nel parco pubblico di Villa Braghenti, torna – in collaborazione con Associazioni, Cooperative ed Enti del territorio – la settima edizione della festa cittadina di Malnate.

P.zza V. Veneto, Via M. Patrioti e V. Kennedy, interdette al traffico dalle 7 alle 22, si trasformeranno in un grande parco divertimenti per grandi e piccini con attività didattiche e ludiche, laboratori, spettacoli, sport, musica.

Dalle ore 12 è allestita una allegra tavolata con mille posti.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata

9 maggio 2018

