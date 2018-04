Gorla Minore, Uomo ferito nel bosco, caduto da moto fuoristrada

Oggi, giovedì 26 aprile, alle ore 16:30 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Gorla Minore in una zona boschiva adiacente alla via A. Manzoni per soccorso persona.

Un uomo che stava percorrendo un sentiero a bordo di una moto da fuoristrada, all’interno di un bosco è rovinato a terra. Ferito e impossibilitato a muoversi ha richiesto aiuto.

Sul posto si è portata immediatamente una squadra dal distaccamento di Busto/Gallarate, gli specialisti del S.A.F. Speleo Alpino Fluviale di Varese e un elicottero “Drago 80” dal Reparto Volo Lombardia con a bordo due aerosoccoritori.

Raggiunto l’infortunato gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per trasportare la persona in area agevole. L’uomo è stato successivamente caricato in autoambulanza.

26 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA