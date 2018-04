Casalzuigno, Giorni di festa a Villa Della Porta Bozzolo

Villa Della Porta Bozzolo Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno, si offre come cornice ideale per trascorrere i giorni di festa in famiglia all’insegna del relax e del divertimento, tra arte e cultura.

Mercoledì 25 aprile, martedì 1 maggio, sabato 2 giugno e mercoledì 15 agosto 2018, dalle 10 alle 18, visite guidate alle sale splendidamente affrescate, al giardino e all’antico roseto si alterneranno per tutta la giornata, mentre per i bambini saranno proposti divertenti laboratori creativi per stimolarne curiosità e fantasia.

Il giardino all’italiana della villa, sarà a completa disposizione degli ospiti che potranno effettuare picnic, che non prevedano l’accensione di fuochi e stendere le proprie coperte per gustare il pranzo portato da casa.

Il ristorante interno La cucina di Casa resterà aperto per gli ospiti offrendo un menu con prodotti del territorio.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia

23 aprile 2018

