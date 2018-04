Varese, A tre anni da Laudato sì di papa Francesco, dibattito sulla sua attualità

Un’iniziativa dal titolo “A tre anni dall’Enciclica Laudato sì di papa Francesco” punta ad approfondire il valore di questo documento, quali gli effetti che ha prodotto e come darle attuazione. Si svolgerà venerdì 4 maggio, alle ore 16, presso l’Università dell’Insubria, presso l’Aula Magna in via Dunant a Varese.

L’evento è stato organizzato da Radio Missione Francescana, Università degli studi dell’Insubria, Comune di Varese, Auser, Utopia21. Partecipano al confronto: Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano; Don Luiz Ceppi, Assessore delle Pastorali Sociali riserva Chico Mendes in Amazzonia, Brasile; prof. Fabio Minazzi, Ordinario di Filosofia della scienza e Direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico; Lidia Maggi, pastora della Chiesa Battista.

Conducono: Valerio Crugnola (Consigliere comunale) e Fulvio Fagiani (Universauser).

Successivamente, alle ore 21, l’evento sarà presso l’Auditorium del Convento dei Frati Cappuccini di viale Borri a Varese.

21 aprile 2018

