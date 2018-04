Varese, I magnfici otto (eventi sportivi) della Società ciclistica Alfredo Binda

Presentato questa mattina in Camera di Commercio di Varese il “Progetto Binda 2018” che racchiude tutti gli eventi della Società Ciclistica Alfredo Binda per questa nuova e già entusiasmante stagione sportiva.

Il “Progetto Binda 2018” prende ufficialmente il via domenica 29 aprile con la Piccola Tre Valli Varesine, giunta alla sua 42° edizione che vedrà in gara più di 100 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. La tradizionale gara è valevole come 3° prova del Giro della Provincia e Coppa Comune di Bisuschio. Il percorso prevede 5 giri di un circuito che partendo alle 9:30 da Bisuschio toccherà Besano, Porto Ceresio e Cuasso al Monte per concludersi nuovamente a Bisuschio intorno alle 11:00.

Domenica 20 maggio, invece, i protagonisti saranno i più giovani con il 1° Trofeo Comune di Besozzo per la categoria giovanissimi. Co-organizzatore dell’evento il Comune di Besozzo. Un circuito cittadino di 1 chilometro che vedrà sfidarsi oltre 200 giovani dai 7 ai 12 anni. Ritrovo e partenza alle 14:30 al Teatro Duse.

Sempre il 20 maggio si correrà anche la 13° Cronoscalata Internazionale Brusimpiano – Madonna di Ardena. La manifestazione benefica organizzata grazie a “Gli Amici del Cuvignone” è nata con scopi sociali e in particolare con l’intento di contribuire ai lavori di restauro del Santuario di Ardena, suggestiva costruzione seicentesca, sulla strada di transito che collega la Val Marchirolo e la Val Ceresio. Luogo di grande devozione popolare e di miracoli.

Domenica 27 maggio è in programma a Varese la Cronoscalata Campo dei Fiori – Memorial Chicco con ritrovo alle 8:00 nel piazzale della Funicolare. Sarà l’occasione per misurarsi con una delle salite più affascinanti e impegnative del territorio varesino. Il ricavato sarà devoluto a favore di una borsa di studio per il Liceo Classico Ernesto Cairoli, nata per aiutare uno studente meritevole che coniughi buoni risultati scolastici all’impegno nello studio della musica classica, così come è stato un tempo per Chicco.

A fine agosto, invece, si riaccendono i riflettori mondiali sulla città di Varese con il Campionato del Mondo di Gran Fondo: 2018 UCI GRAN FONDO WORLD CHAMPIONSHIPS VARESE. A 10 anni esatti dai Mondiali di Ciclismo 2008 torna per la S.C. Binda e i suoi partner di progetto NRC Occhialie One More Ride, un evento iridato.

Da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre le strade della nostra provincia saranno il palcoscenico per 3.500 ciclisti che si sfideranno per il titolo di Campione del Mondo di Gran Fondo. Il percorso toccherà 34 Comuni per un indotto economico e turistico importante: sono attese 10.000 persone provenienti da più di 50 paesi del Mondo che si fermeranno a Varese per almeno 6 giorni. Per la settimana del Mondiale di Gran Fondo gli organizzatori stanno studiando un ricco calendario di eventi collaterali per far conoscere meglio il nostro territorio, assaggiare i piatti della cucina tradizionale e sicuramente divertirsi.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre si disputerà, invece, la 3° Gran Fondo Tre Valli Varesine – UCI GRAN FONDO WORLD SERIES prova valida per la qualificazione al Campionato del Mondo di Gran Fondo 2019. In sole due edizioni – grazie soprattutto alla bellezza paesaggistica del nostro territorio, alla buona organizzazione logistica e alla grande grande attenzione per la sicurezza dei ciclisti – la Gran Fondo Tre Valli Varesine ha raddoppiato i propri iscritti arrivando lo scorso anno a quota 2.800 partenti e posizionandosi già al 13° posto su 200 tra le Granfondo più partecipate e apprezzate d’Italia.

La novità 2018 è il Circuito Prestigio. La Gran Fondo Tre Valli Varesine è entrata nel Prestigio di Bicisport: il circuito più importante e leggendario del panorama dilettantistico italiano che prende in considerazione solo alcune delle gare più belle, più storiche e più famose del calendario nazionale.

A supporto degli eventi di Gran Fondo 2018 a Varese ci saranno gli allievi dell’Istituto Falcone di Gallarate che, come nelle passate edizioni, si occuperanno del Pasta Party. Un fondamentale aiuto per gli organizzatori, un’importante esperienza lavorativa e un grande gioco di squadra per i giovani allievi della scuola alberghiera.

A concludere il “Progetto Binda 2018” la gara regina del nostro territorio: la Tre Valli Varesine giunta alla 98a edizione. La Tre Valli, prova del calendario UCI Europe Tour categoria 1.HC, si conferma un appuntamento internazionale di grande rilievo con una grande importanza mediatica grazie alla diretta televisiva e alla trasmissione su Eurosport che porta le immagini della provincia di Varese in 100 Paesi del Mondo.

La Società Ciclistica Alfredo Binda, guidata da Renzo Oldani, sta lavorando con impegno e passione per perfezionare l’organizzazione degli eventi 2018 lavorando di concerto con le Istituzioni del territorio in primis Regione Lombardia, la Camera di Commercio di Varese e il Comune di Varese, Varese Convention & Visitors Bureau, Federalberghi Varese, Confcommercio Ascom Varese oltre che con la Prefettura di Varese, la Questura di Varese, i Carabinieri di Varese, la Guardia di Finanza, Polizia Stradale di Milano, Polizia Stradale di Varese, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Anas Lombardia e Protezione Civile.

Per quanto riguarda poi la prevenzione della salute dei ciclisti in gara, fondamentale il supporto dell’Ospedale di Varese, del 112, di AREU e di Valcuvia Soccorso.

Tutte le informazioni aggiornate sul sito www.trevallivaresine.com.

20 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA