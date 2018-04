Varese, Sono 407 gli studenti varesini in Corsa contro la Fame

Sono 210 le scuole elementari e medie italiane, con oltre 59 mila ragazzi, che aderiscono alla Corsa contro la Fame, progetto che coniuga sport, didattica e solidarietà promosso dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la Fame.

La Lombardia è la regione più rappresentata nell’ambito della manifestazione benefica, con 45 scuole e più di 14.100 ragazzi coinvolti. In provincia di Varese sono due gli istituti che parteciperanno (I.C.S. Alcide de Gasperi di Caronno Pertusella e I.C. Edmondo De Amicis di Gallarate), per un totale di 407 ragazzi coinvolti.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare gli adulti di domani sul problema della malnutrizione infantile nel mondo, che ogni anno uccide 3 milioni di bambini, facendo sentire i ragazzi parte attiva nella possibile soluzione a questo dramma pur abitando a migliaia di chilometri di distanza dall’emergenza.

La Corsa si svolge il prossimo 9 maggio, in contemporanea in tutte le scuole coinvolte, ma il lavoro preparatorio dello staff di Azione contro la Fame all’interno degli istituti è già iniziato e termina in questi giorni di aprile.

I responsabili della ONG, infatti, stanno incontrando i ragazzi di tutte le scuole partecipanti con percorsi di formazione creati ad hoc per ogni classe sul problema della malnutrizione e sulle sue possibili soluzioni. Durante gli incontri agli studenti viene consegnato lo strumento chiave del progetto, il Passaporto Solidale, con cui possono sensibilizzare a loro volta familiari, amici e conoscenti e raccogliere delle mini-sponsorizzazioni. Il 9 maggio, infatti, i ragazzi hanno l’opportunità di moltiplicare le promesse di donazione raccolte per il numero di giri di corsa che riescono a effettuare.

Azione contro la Fame combatte le cause e le conseguenze della malnutrizione in 50 Paesi del mondo.

18 aprile 2018

