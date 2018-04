Varese, Torna Agrivarese ai Giardini, grande successo di pubblico

Taglio del nastro, questa mattina, alla presenza di autorità e rappresentanti del mondo agricolo ad Agrivarese, che si è svolto per tutta la giornata ai Giardini Estensi e nelle vie limitrofe.

Una manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio in sinergia con l’Amministrazione Comunale e in collaborazione con le associazioni di categoria.

Decine di migliaia le persone che hanno scelto di venire oggi a Varese per trascorrere una domenica all’insegna della bellezza e della qualità produttiva che caratterizzano la nostra agricoltura.

Una manifestazione che si è confermata come l’evento che, in una singola giornata, richiama più pubblico nel centro di Varese, a beneficio dello stesso tessuto commerciale. Molte infatti anche le iniziative promosse con il coordinamento del Distretto Urbano del Commercio, così da rendere in questa domenica Varese una città attrattiva per i suoi abitanti come per tutti coloro che, nell’occasione, l’hanno raggiunta da altre località della Lombardia come pure dalla vicina dalla vicina Svizzera.

15 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA