Varese, Il fotografo Gigi Soldano apre la sua E-MOTION allo Spazio Lavit

Mancano poche ore per la mostra del fotografo Gigi Soldano “E-MOTION. Dalla fotografia alle parole“, che sarà inaugurata venerdì 13 aprile alle ore 18 alla presenza dell’autore (durerà fino al 12 maggio 2018).

Un evento che avrà luogo allo Spazio Lavit di Varese.

La mostra è inserita nel calendario del Festival Fotografico Europeo 2018 in collaborazione con A.F.I. – GraphiStudio – NIKON – Associazione Culturale PARENTESI.

Un vernissage che concoscerà anche una bella sorpresa certamente gradita agli sportivi e agli amanti della motocicletta.

La mediocrità e l’appiattimento espressivo è dilagante e in un mondo come quello delle corse, dove tutto corre e si brucia praticamente all’istante, cercare di lasciare dei segni tangibili sotto forma di immagine è veramente un’impresa.

Creare supporti visivi destinati alla comunicazione che Team e Sponsor richiedono, esige preparazione tecnica, coinvolgimento totale ed una visione degli eventi sempre più originale e differente.

Immergersi nel mondo in cui lavoriamo è fondamentale e nulla di quello che istintivamente percepiamo deve essere tralasciato.

In sostanza avere sempre una storia da raccontare, un tema da svolgere, allontanandoci dal pericolo che quotidianità e routine prendano il sopravvento.

Raccontare e svolgere dei temi in modo concreto tralasciando inutili effetti, ricerche forzate di stile e colore, rischiando di dimenticare il senso vero di storie da raccontare. Le emozioni.

Voglio ripetere questo concetto: Dalla fotografia alle parole.

Riuscire a scattare un’immagine che “parli” è spesso il massimo del risultato. Non solo cronaca quindi ma descrizione e spiegazione di un evento, di un gesto, di un momento importante. La foto più difficile da realizzare, mai usuale e scontata.

Come riuscire a descrivere perfettamente un momento speciale a qualcuno che non lo vive in diretta con te. Dare un secondo significato come se si realizzasse un “secondo scatto”. Quello fatto di gesti e parole, con animo e spirito interpretativo.

GIGI SOLDANO

Sociologo, passato alla fotografia professionale alla fine degli anni ’80 si dedica prevalentemente a quella sportiva e dei motori in particolare. Conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo del motociclismo da oltre trenta anni è fotografo in particolare della MotoGP. Molte case motociclistiche internazionali si affidano a lui e al suo occhio originale e sempre unico.

Fedele al suo istinto avventuroso ha al suo attivo 25 edizioni del Raid Dakar, nonché innumerevoli servizi fotografici per riviste specializzate di tutto il mondo di viaggi ed avventura. E’ un Nikon Ambassador.

12 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA