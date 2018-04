Regione, Il programma di Fontana: lavorerò con la concretezza del sindaco

“Porto in Regione Lombardia la concretezza del Sindaco, il primo livello del rapporto fra cittadino e istituzioni, l’amministratore pubblico cui il cittadino immediatamente si rivolge; da Governatore lombardo intendo iniziare un percorso che accorci le distanze anche fra Regione e cittadini, che renda piu’ semplice e diretta la relazione con le comunita’ lombarde, che renda naturale per ognuno guardare con fiducia a questa Istituzione”.

Cosi’ il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo intervento in Consiglio regionale in cui ha illustrato le linee guida del suo programma di governo. “Da presidente dei lombardi – ha proseguito Fontana – mi mettero’ nei panni di chi rivolge domande alla pubblica amministrazione e cerchero’ di fornire la modalita’ piu’ veloce ed efficace per ottenere una risposta. Il dialogo con coloro che vivono il territorio sara’ il metodo di lavoro, sara’ la cifra di questo governo regionale, per programmare con una visione di prospettiva e responsabilita’ le priorita’ della nostra Lombardia. Questa sara’ un’area di intervento di carattere strategico per l’attuazione del prossimo Programma Regionale di Sviluppo”.

Dopo aver descritto i criteri e gli obiettivi con cui sono state assegnate le deleghe ai sedici assessori regionali che compongono la giunta, Fontana si e’ soffermato sulla sua visione della ‘Lombardia domani’.

“La Lombardia sara’ regista delle politiche che interesseranno il nostro territorio negli anni a venire. Sono convinto che occorra una vision – ha rimarcato – e con essa una capacita’ programmatoria e di indirizzo che non solo sia in grado di gestire lo status quo, ma soprattutto consenta di prevedere, immaginare, sostenere gli sviluppi di domani”. “Dobbiamo lavorare – ha detto ancora Fontana – per ottenere un’autonomia virtuosa, dove venga evidenziato il merito della nostra regione di poter amministrare liberamente le proprie risorse. L’autonomia, motivata dal merito, e’ un meccanismo premiante per le regioni che sanno ben amministrare: mettere in competizione le regioni significa innescare una modalita’ di valutazione delle performance che tiene conto davvero delle capacita’ dei governi regionali di valorizzare le proprie caratteristiche. Con una rivoluzione di buonsenso si puo’ superare il gap strutturale che definisce le differenze tra le regioni del nord e quelle del sud, ad esempio”.

“Ridurre la distanza tra le regioni rappresenta la realizzazione di quell’autonomia virtuosa, basata sul merito, che consentirebbe alle regioni che gia’ funzionano bene – come la nostra – di godere dei frutti del proprio lavoro, ma anche di mettere in atto uno shock, i cui vantaggi andrebbero proporzionalmente a beneficio proprio di quelle aree che necessitano di coprire le maggiori distanze e differenze”.

“Ridare centralita’ agli enti locali, che esprimono le potenzialita’, le istanze, i bisogni dei cittadini significa poter realizzare un reale federalismo dei territori: e’ dunque indispensabile la collaborazione degli enti locali, a partire dai sindaci, in una logica di dialogo leale, funzionale e di sussidiarieta’ tra Regione, Province e Comuni”. “L’incompiuta riforma dell’architettura dello Stato – ha proseguito il presidente Fontana – ha prodotto danni incommensurabili agli assetti istituzionali ridotti al collasso: le Province sono state svuotate di risorse e ne e’ stata prefigurata l’imminente soppressione; ma le Province ci sono, hanno competenze importanti e devono ritornare ad avere quel ruolo di snodo tra la programmazione regionale e il Comune. Ruolo di primo piano avra’ anche la Citta’ Metropolitana di Milano, altra eccellente incompiuta, cui sara’ utile valutare l’eventuale cessione di deleghe e competenze. Infine, i comuni, prima frontiera del supporto ai cittadini, hanno subito in questi anni un procedimento di riduzione dell’aria: tagli lineari hanno soffocato l’azione di chi risponde in maniera piu’ frequente e diretta ai cittadini. E’ un atteggiamento da cambiare”.

“Per questo vogliamo continuare nell’esperienza del patto regionale che in Lombardia e’ stato sperimentato, prima che altrove, grazie all’accordo tra ANCI Lombardia e Regione – ha sottolineato il presidente Fontana – che rappresenta una boccata d’ossigeno per diversi comuni e che sara’ uno dei provvedimenti all’ordine del giorno della prossima seduta di Giunta. Cosi’ come vogliamo continuare nell’esperienza dell’Indice Sintetico di Virtuosita’ che abbiamo sperimentato in Regione Lombardia insieme ai Comuni”.

“Tra i punti che devono essere enfatizzati nell’azione del governo regionale – ha spiegato Fontana – ci sara’ l’evoluzione del sistema sanitario e sociosanitario regionale, il cui assetto – recentemente modificato dalla l.r. 23/2015 – prevede un periodo di attuazione e consolidamento, volto al mantenimento dell’eccellenza del sistema, punto di attenzione strategica per la legislatura appena iniziata”. “Regione rappresenta il traino per il paese e le politiche di crescita economica sono strettamente legate anche allo sviluppo delle politiche del lavoro, per le imprese, per l’innovazione; questa – ha detto con forza il presidente di Regione Lombardia – sara’ un’ulteriore area strategica per la legislatura. La crescita sara’ sostenibile e sara’ caratterizzata dal sostegno degli investimenti pubblici, perche’ le infrastrutture sono una chiave di sviluppo, soprattutto se rispettose del territorio e dell’ambiente”.

“Sulla scorta dell’attrattivita’ sviluppata dall’evento Expo 2015, considero ambito strategico per la legislatura – ha precisato Fontana – anche l’ottimizzazione dei grandi eventi sportivi, intesi come volano per l’economia e la promozione del territorio”. “E’ considerata ambito strategico – ha concluso il presidente – la valorizzazione del personale sia interno che degli enti del sistema, che necessiteranno di un procedimento di revisione e ottimizzazione nella gestione”.

10 aprile 2018

