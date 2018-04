Malpensa, Cammino di S. Agostino, a piedi da aeroporto a S. Maria in Piazza a Busto

Il 15 Aprile 2018, il Cammino di S. Agostino mette le ali ai piedi: nasce a Malpensa il primo ‘hub’ a piedi al mondo per i pellegrini.

Domenica 15 aprile 2018 l’Associazione Cammino di Sant’Agostino inaugurerà, in collaborazione con SEA Milano, l’Amministrazione di Busto Arsizio e il supporto media di Varese Mese, il percorso a piedi dall’Aeroporto di Malpensa sino al Santuario di S. Maria in Piazza a Busto Arsizio.

Lo scalo di Malpensa si caratterizza per la sua vocazione di scalo ad ampio raggio, tale da veicolare sul territorio lombardo visitatori da ogni altro angolo del pianeta. Con l’arrivo di pellegrini stranieri, è apparso dunque utile andare a definire un nuovissimo percorso a piedi, in grado di connettere direttamente lo scalo aeroportuale di Malpensa (Terminal 1) al percorso del Cammino di Sant’Agostino, che transita per l’appunto per il Santuario bustocco di Santa Maria in Piazza.

Sono 15 km a piedi che –per la prima volta nella storia dei Cammini devozionali – consentiranno ai futuri pellegrini che atterreranno a Malpensa di iniziare a camminare il percorso appena usciti dall’aeroporto, dando vita a un innovativo progetto di turismo sostenibile, dalle caratteristiche glocal, per l’appunto denominato “con le ali ai piedi”: un percorso che consentirà agli amanti dei cammini di intraprendere più agevolmente il Cammino agostiniano ma anche, una volta arrivati alla Città di Pavia, di intraprendere altri storici e importantissimi percorsi a piedi (Via Francigena, Via degli Abati, ecc.).

Questo il programma dell’inaugurazione di Domenica 15 aprile:

dalle ore 8:00: Ritrovo all’Uscita-gate 1 Arrivi di Malpensa Terminal 1: qui verranno consegnate le “Credenziali del Pellegrino”

ore 9:00: benedizione e partenza dei pellegrini dall’aeroporto di Malpensa verso Busto Arsizio

ore 10:15: visita della chiesa romanica di S. Maria in Campagna a Ferno

ore 10:45: transito dal centro storico di Ferno

ore 11:15: transito dal comune di Samarate (San Macario)

ore 12:15: arrivo al Santuario di Busto Arsizio, vidimazione della Credenziale

ore 12:30: pranzo al sacco organizzato dai ristoratori di Busto Arsizio

ore 14:00 Per chi lo desidera, ripartenza per il Santuario di Legnano (ulteriori 9 km)

ore 16:30 Arrivo al Santuario di Legnano, timbro della Credenziale e rientro con treno

La partecipazione è gratuita (è gradita un’offerta libera). Per iscrizioni alla camminata inaugurale, scrivere a: info@camminodiagostino.it

Associazione culturale

Cammino di S. Agostino

Tel. 348.4527583

www.cammonodiagostino.it

9 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA