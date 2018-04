Varese, Gazebo di Articolo Tre sull’autismo, la visita del presidente Fontana

L’Associazione Articolo Tre ha incontrato oggi i cittadini di Varese che passavano da Corso Matteotti a Varese. Un incontro avvenuto al gazebo che l’associazione presieduta da Emanuela Romeo ha collocato in piazza Podestà per sensibilizzare ed informare sul tema dell’autismo.

Tra i numerosi cittadini che si sono avvicinati al punto informativo dell’associazione è giunto anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

“Ringrazio di vero cuore il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – ha dichiarato Emanuela Romeo – che ci ha fatto la gentilezza, dall’alto della sua sensibilità, di passare al gazebo che la nostra associazione articolo tre ha allestito in piazza del Podestà in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. È stato il primo incontro istituzionale per noi cui siamo certi ne seguiranno altri con sempre al centro tematiche di interesse dell’intera collettività regionale”.

“La giornata è stata molto positiva – conclude Romeo – e ci ha permesso di incontrare ed informare molte persone per rendere maggiormente consapevoli circa l’autismo. Grazie anche a Francesco Fortuna: l’animazione di Zio Ciccio ha rallegrato l’atmosfera e i bambini”.

7 aprile 2018

