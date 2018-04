Varese, “Il corpo in cui vivo”, seminario di Milton Fernandez al Teatro Oratorio di Velate

Interessante iniziativa varesina in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Milano: MILTON FERNANDEZ sarà a Varese, presso il Teatro Oratorio di Velate con un seminario esperienziale sul tema della consapevolezza di sè. Il titolo del seminario, in programma dal 14 aprile alle 14 al 15 aprile alle 13, è “Il corpo in cui vivo”.

Un pomeriggio di sabato e la mattina di domenica, in tutto otto ore a tu per tu con Milton, il maestro di origine uruguayana che ha tenuto corsi di recitazione, comunicazione e scrittura in Italia e nel Mondo. A mio avviso la chiave del suo successo è stata riuscire a coniugare la parola al gesto teatrale, costruendo un carisma davvero raro.

Milton Fernandez ha voluto proporre il suo seminario ad un prezzo politico (70 euro complessivi) e in un piccolo ambiente come il Teatro Oratorio di Velate per poter lavorare in maniera intensiva con un piccolo gruppo di persone, evitando di proposito dimensioni e pubblico potenzialmente più ampi o esclusivi.

Fernandez è stato presente una prima volta nello scorso novembre per il tema della Resilienza, e successivamente ha consentito a due eventi letterari/poetici del Battistero di entrare nel cartellone del festival Internazionale di Letteratura di Milano (che lui ha fondato e diretto). Anche questo seminario velatese rientra nel Festival e per Varese è davvero una opportunità preziosa.

2 aprile 2018

