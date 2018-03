Olgiate Olona, L’Albero spezzato, film e dibattito. Si parte dal bullismo

L’Associazione NIDOMIPIACE Onlus di Olgiate Olona ripropone anche per 2018 l’iniziativa “L’ALBERO SPEZZATO – Incontri su adolescenza, genitorialità e famiglia”, giunta alla sua sesta edizione, con lo scopo di affrontare, attraverso lo sguardo del cinema, le tematiche dei ragazzi nell’età della preadolescenza e dell’adolescenza (periodi critici della formazione della propria identità) e del ruolo dei genitori chiamati ad offrire modelli di educazione, regole e norme morali.

Il cinema offre un vasto ventaglio di racconti su questi argomenti che però, se non affrontati ed approfonditi con guida competente, non sempre riescono a comunicare chiaramente allo spettatore il vero significato del messaggio che intendono trasmettere. A tale scopo verrà proposta la proiezione di quattro film di recente produzione che hanno per oggetto tematiche di stretta attualità, riguardanti quanto sopra indicato in premessa, rivolti ad un pubblico generico, preferibilmente però ai genitori ed a coloro che hanno, in qualche modo, quotidianamente a che fare con i ragazzi e con i rapporti genitori figli e le problematiche connesse.

Le proiezioni saranno anticipate da un intervento del Dott. Roberto Della Torre (docente di Storia del Cinema presso l’Università Cattolica di Milano); le tematiche affrontare verranno poi approfondite da psicologi iscritti all’Ordine e da esperti con comprovate competenze in ambito delle tematiche trattate.

Verrà anche stimolato il dibattito con il pubblico presente in sala, che sarà chiamato a confrontarsi sui temi trattati dai film che saranno appunto centrati principalmente sulle problematiche legate al periodo della preadolescenza e adolescenza, periodi della vita alquanto delicati, e sul “controverso” mondo della genitorialità. I film in programmazione e le tematiche trattate durante le serate saranno i seguenti:

05/04/18 DIVERSITA’ E BULLISMO

Film in programma: UN BACIO ( 2016 – Ivan Cotroneo )

interverrà Dott.ssa Terragni Marzia – Psicologa e psicoterapeuta

12/04/18 SCUOLA: EDUCARE A VIVERE

Film in programma: MONSIEUR LAZARH ( 2011 – Philippe Falardeau )

interverrà Dott. Monteduro Andrea – Dirigente Liceo Artistico P. Candiani – Busto Arsizio

19/04/18 GENITORI PRIMA DEL TEMPO

Film in programma: PIUMA ( 2016 – Roan Johnson)

interverrà Dott.sa Gennari Letizia – Psicologa dell’età evolutiva

26/04/18 DIPENDENZE

Film in programma: FAME CHIMICA (2003 – A.Bocola – P.Vari)

interverrà Dott. Banfi Giovanni Pietro – Coordinatore sede Ser.T di Busto Arsizio

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Olgiate Olona (Va), dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Le proiezioni avranno, presso il Cinema Teatro Area 101 di Olgiate Olona (Varese) – Via Bellotti 22 – a partire dalle ore 21:00. L’ingresso sarà libero e verrà richiesto un contributo minimo; l’eventuale netto ricavato verrà devoluto per il sostegno di progetti di realtà operanti nel mondo dell’infanzia e dei minori.

30 marzo 2018

