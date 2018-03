Varese, Green School, come possono tutelare davvero la natura

Il pilastro natura non è nuovo alle Green School. Spesso le scuole si cimentano in attività in classe per conoscere le aree naturali del nostro territorio, organizzano escursioni didattiche per entrare in contatto con la biodiversità di animali e piante che ci circondano, ma non sempre riescono a dare una risposta al quesito: “Come può una scuola può contribuire concretamente e positivamente alla

conservazione o al miglioramento delle aree naturali e della biodiversità del territorio?”.

Il quinto incontro di formazione Green School, previsto per Mercoledì 28 marzo, dalle 15.00 alle 17.00, presso la Sala Convegni di Villa Recalcati (P.zza Libertà, 1 – Varese), parlerà proprio di questo: del ruolo attivo che le Green School potrebbero avere per la tutela della natura.

Con la partecipazione di diversi esperti, la prima parte dell’incontro farà il punto su quali sono e dove si trovano le aree naturali della provincia di Varese, cercando di capire il loro valore ambientale, economico e sociale; in che modo sono protette e da quali fattori sono minacciate. La seconda parte sarà invece dedicata alla presentazione degli strumenti e delle buone pratiche che le

Green School possono utilizzare e replicare per intraprendere una loro azione a favore del pilastro natura.

Il programma di formazione del progetto Green School ha l’obiettivo di dare un supporto all’attività delle scuole fornendo consigli e informazioni su buone pratiche, dati, strumenti e metodi di lavoro, opportunità, ecc.. per ciascuno degli argomenti approfonditi. Inoltre, nell’ottica di accrescere la collaborazione, è anche un'opportunità per conoscere quali sono le altre realtà scolastiche della provincia di Varese impegnate nel percorso Green School.

Gli incontri Green School sono rivolti a insegnanti impegnati nel progetto, ma anche a tecnici e amministratori di enti locali, educatori, rappresentanti di istituzioni, associazioni, consorzi, aziende, ecc., i quali possono avere un ruolo per lo sviluppo e dare maggiore efficacia alle attività di educazione allo sviluppo sostenibile.

Per visionare il programma completo degli incontri previsti fino ad aprile 2018 consultare il seguente link: http://www.modusriciclandi.info/pillola/125/formazione-green- school.

Green School è un progetto ideato e sviluppato fin dal 2008 grazie ai Comuni di Agenda 21 dei Laghi che in sinergia con CAST Ong, Università dell’Insubria, Provincia di Varese e Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT XIV VARESE sta attualmente impegnando una rete di oltre 100 scuole nel consolidamento all’interno dei plessi scolastici di diverse buone prassi ambientali

finalizzate a ridurre l’impronta ecologica scolastica e a diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile.

Maggiori informazioni sul progetto Green School si trovano al seguente link:

http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una- scuola-eco- attiva-punta- in-alto- e-diventa- una-

green-school.

Tutti gli incontri Green School sono riconosciuti come formazione accreditata organizzata in collaborazione con Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT XIV VARESE.

Programma

15.00 – 15.15 Apertura lavori

15.15 – 15.30 Uninsubria (dott. Adriano Martinoli)

Le aree naturali e la biodiversità in provincia di Varese dove sono e in che stato sono?

15.30 – 15.45 Provincia di Varese (ing. Sara Barbieri e dott. Paolo Landini)

Gli strumenti a supporto delle Green School per il pilastro natura

Le buone pratiche

15.45 – 16.00 Legambiente Varese

16.00 – 16.15 LIPU Varese

16.15 – 16.30 Presentazione formazione sul campo in Palude Brabbia

16.30 – 16.45 Domande e chiusura lavori

26 marzo 2018

