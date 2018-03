Milano, Il Popolo della Famiglia Lombardia fa l’analisi del voto

Sabato pomeriggio a Milano si e’ tenuto il coordinamento regionale del Popolo della Famiglia Lombardia alla presenza di un centinaio di militanti provenienti da tutte le province lombarde.

Al tavolo dei relatori Mirco De Carli referente per il Nord Italia, Massimiliano Amato coordinatore Lombardia e Silvio Restelli quale padrone di casa essendo stato eletto Presidente del circolo PdF Milano.

All’ordine del giorno: l’analisi del voto nazionale che ha portato il PdF ad avere oltre 215.000 preferenze in tutta Italia di cui 35.000 solo in Lombardia con un dato nazionale dello 0,7 % che per un partito nato da meno di due anni e’ sicuramente un ottima base di partenza. Dopo l’intervento dei relatori ampio spazio all’Assemblea, sono intervenuti il dott. Leandro Aletti noto medico milanese antiabortista, il prof. Vittorio Lodolo D’Oria Presidente dell’associazione famiglie numerose cattoliche.

Molti anche gli interventi dei candidati alla Camera e al Senato come l’ing. Gabriella D’Amato che e’ anche Presidente del circolo del PdF varesino, presenti rappresentanti anche da Busto Arsizio con il neo eletto Presidente del circolo locale Emanuele Fiore e Gallarate con Ermanno Cerutti.

Si e’ discusso anche del radicamento territoriale e soprattutto dei prossimi appuntamenti elettorali sia nazionali come la presenza del PdF alle regionali in Molise e Friuli ad Aprile e le Amministrative in molti comuni lombardi fra cui il più popoloso che e’ Brescia dove il simbolo del Popolo della Famiglia sarà presente per dare continuità e alternativa a tutte le persone che vorranno votarlo. Grande entusiasmo e alto livello partecipativo.