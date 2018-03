Varese, Caffè filosofico in Biblioteca con il professor Fabio Minazzi

Domenica 25 marzo 2018 dalle ore 10.30 alle 12 la Biblioteca Civica di Varese ospita un incontro della rassegna IL CAFFÈ FILOSOFICO.

Titolo dell’appuntamento è: Che cosa posso sapere? Da quando esiste la filosofia ci si è posto il problema di sapere se le cose sono effettivamente come ci appaiono; o addirittura se esiste qualcosa, e se può essere conosciuto.

Qualcuno arriverà a dire che non ci sono cose, ma solo percezioni di cose. Altri ancora diranno che non ci sono fatti, ma solo interpretazioni. Già Protagora aveva affermato che tutto è soggettivo. Platone, viceversa ammetteva il vero essere, ma questo era dato dalle idee e non dal mondo sensibile.

Con la scienza moderna il problema della conoscenza sembrò risolto, ma ben presto ci si accorse che essa non era affatto indubitabile e che le sue fondamenta non erano così solide come si pensava. La domanda di Kant “che cosa posso sapere?” rimane pertanto ancora aperta.

Introduce ANTONIO G. BALISTRERI Consulente filosofico Relatore FABIO MINAZZI Ordinario di Filosofia della scienza dell’Università degli Studi dell’Insubria, Direttore del Centro Internazionale Insubrico.

20 marzo 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA