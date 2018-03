Varese, Non dimenticare Mario Spinella, intellettuale scomodo nato in città

Strani effetti della retorica fine a se stessa: campagna elettorale basata su slogan antifascisti, una mozione ad hoc, passeggiate “antifasciste”… e poi? Ci di dimentica, qui a Varese, di un centenario che ricorre oggi, un appuntamento che dovrebbe essere caro a chi dice di volere difendere “libertà” e “democrazia”.

Nasceva in città, il 17 marzo del 1918, da madre umbra e padre calabrese – quella Varese che cominciava ad “inglobare” i primi migranti dal Sud – la figura esemplare di Mario Spinella, il classico “intellettuale scomodo”.

Mi chiedo a che cosa servano, pertanto, proclami ed atteggiamenti esteriori, se, come in ogni campo, non si costruisca dalle fondamenta: ad esempio, in questa importante occasione, mi chiedo perché non si sia cominciato a diffondere una seria informazione storica sul territorio, magari tramite qualche convegno di qualità promosso dall’amministrazione pubblica proprio sulla figura di Spinella.

Mi sembra, infatti che partiti, individui ed associazioni abbiano ridotto, per lo più, un’epoca e principi generali sacrosanti (discendenti fin dall’Illuminismo di matrice napoletano lombarda) a mero esercizio di retorichetta da riporto: tutto finisce così con l’adagiarsi nella forma (nell’apparenza) perché si è persa la sostanza, come ricorda l’insegnamento di Seneca che additava coloro che nella mente albergano pensieri differenti rispetto a quanto pronuncino le labbra…

Quindi, tornando a Spinella, certo, la famiglia si trasferì presto a Messina, ma mi sembra per lo meno una grave mancanza, qui, nella nostra città, dimenticarsi a chi si siano dati i natali.

Il padre di Spinella, comandante di marina sulle navi traghetto, lasciò Varese per la Sicilia. A 18 anni troviamo il giovane Spinella iscritto a «Lettere e Filosofia» presso la «Scuola Normale» di Pisa, dove matura non solo la preparazione culturale (studiando soprattutto Proust e Ariosto), ma anche il pensiero politico, partecipando all’organizzazione del primo nucleo antifascista dell’Ateneo. Si laurea, nel 1940, con una tesi sui «Ricordi» di Guicciardini, proposta da Luigi Russo, quindi, si stabilisce in Germania, ad Heidelberg, dove lavora per circa un anno come lettore di Italiano.

Nel 1942, richiamato alle armi, è espulso dal corso per allievi ufficiali per antifascismo, ma, lo stesso anno, è mandato in Russia con l’A.R.M.I.R, al seguito di una piccola divisione in Ucraina, a Kupjansk, con ruolo di sergente interprete. Tornato in Italia, passa l’estate del 1943 tra Messina e Brescia: in quest’ultima, ha i primi contatti con gli antifascisti, ma, dopo l’8 settembre, ammutina e si trasferisce a Firenze, dove vive il padre. Impegnatosi nell’attività antifascista clandestina, è arrestato nel marzo 1944 e resta nel carcere delle “Murate” fino a maggio, quando è liberato in seguito alla notizia della presa di Roma: si unisce così a un gruppo partigiano garibaldino, partecipando poi alla liberazione di Firenze dai Tedeschi.

L’esperienza della Russia e della Resistenza sono raccontate nei romanzi «Lettera da Kupjansk» (pubblicato nel 1987 e vincitore, nello stesso anno, del «Premio Viareggio») ed in «Memoria della Resistenza», tuttora in catalogo presso Einaudi, forse uno dei più bei libri sulla Resistenza, testo privo di retorica, scritto con il dovuto distacco per esporre le cose in modo lucido, denso di gratitudine e affetto verso coloro che condivisero con lui l’esperienza di quegli anni.

Fine critico letterario e giornalista per «Rinascita», «Vie Nuove» e «L’Unità», dirigente formatore della Scuola quadri del PCI alle Frattocchie fino al 1956, attento curatore, con Carlo Salinari, del volume «Il pensiero di Gramsci», dimostrò l’interesse verso la «neoavanguardia», producendo il romanzo «Sorella H, libera nos».

Ne «Le donne non la danno» del 1982, il narratore è un tapiro dello zoo di Milano che, dietro le sbarre, indaga la vita degli “umani”, assistendo al grottesco balletto fra questi.

Spinella muore nel 1994 lasciando un romanzo inedito, «Rock», la cui stesura, dattiloscritta e manoscritta, è contenuta nell’archivio conservato a Pavia. Così lo ricordò Primo Moroni, proprietario dell’alternativa libreria Calusca, che lo ospitò in tanti dibattiti: «Era un uomo libero. La tessera non lo ha mai condizionato. Era un comunista eretico, anche se non ha mai voluto abbandonare il partito. Appassionato di psicoanalisi, affascinava tutti con la sua grande capacità di raccontare la politica».

Un uomo ed un politico di “altri tempi” quindi? Forse. Ma sono convinto che gli esempi tratti dalla storia, narrati senza retorica, diventino veramente “maestri di vita”, per tutti. Ho pertanto creduto opportuno ricordarlo.

Sintomatico, però, che l’abbia pensato il sottoscritto, non certo additato dall’intellighenzia cittadina come “uomo di sinistra”: sono convinto, infatti, che gli uomini validi ed il loro pensiero debbano essere conosciuti e diffusi, indipendentemente da una parte politica, sempre, poi, che abbia ancora senso oggi operare questa storica suddivisione “di etichette”.

Bruno Belli

17 marzo 2018

