Varese, We Care, torna la giornata dello Sportello provinciale Scuola Volontariato

“We Care” è il progetto che è stato proposto per l’anno scolastico 2017/ 2018 dallo Sportello Provinciale Scuola Volontariato, dall’Associazione ”Il Cantiere della Solidarietà” onlus e dai Missionari Comboniani di Venegono S. a tre scuole della nostra città: Scuola secondaria di I grado”Don Rimoldi”,IPSSCIS”Einaudi” e ISIS “Newton”.

Questo percorso ha avuto come finalità la nonviolenza come modello di analisi e come strategia nella gestione dei conflitti personali e sociali . Un’opportunità offerta ai ragazzi per aiutarli a riflettere con spirito critico sui comportamenti individuali e collettivi , partendo dalle loro esperienze.

Come testimonianza dell’impegno delle scuole verso il tema proposto, gli studenti coinvolti nel progetto presenteranno i lavori realizzati con i loro insegnanti, con la modalità più congeniale alla loro età: video, canti, power point, durante la Conferenza che si terrà venerdì 16 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, presso il Salone Estense.

Ad accogliere le autorità,gli ospiti,gli studenti e i docenti i promotori dell’iniziativa Antonio Soffientini, missionario Comboniano, e la prof.ssa Lella Iannaccone, referente dello Sportello Scuola Volontariato e Presidente dell’Associazione “il Cantiere della Solidarietà” onlus.

Gli studenti durante la mattinata saranno sostenuti da tre relatori significativi del nostro tempo. Maria Luisa Iavarone: docente all’Università Parthenope di Napoli, rivisiterà in chiave pedagogica un dramma che non è più solo familiare: l’esperienza vissuta da suo figlio Arturo,diciassette anni, aggredito violentemente da una baby gang. Jacopo De Angelis, Commissario Capo Polizia di Stato- Questura di Varese, ci informerà su come combattere legalmente il fenomeno bullismo. Innocente Pessina membro della Fondazione Don Lorenzo Milani ci ricorderà, come ha fatto papa Francesco ai 300mila studenti riuniti in piazza San Pietro, l’attualità del messaggio educativo di don Lorenzo.

A fare da cornice alle testimonianze di studenti e relatori , ci saranno la Banda Iqbal dell’istituto comprensivo Varese1 e il gruppo musicale dei richiedenti asili politico del Centro “Vela” di Varese. A moderare l’incontro il giornalista Mario Visco.

14 marzo 2018

