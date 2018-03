Gallarate, Bullismo e Cyberbullismo, convegno per la Settimana della Scienza

Il comitato “Pari Opportunità” dell’Ordine di Busto Arsizio, l’I.S. “Falcone” di Gallarate, l’ISIS “L.Da Vinci- G. Pascoli” di Gallarate, in ottemperanza alla L. n. 71 del 29.05.2017, nell’ambito della XII edizione della “Settimana della Scienza”, propongono il Seminario informativo e formativo “Bullismo e Cyberbullismo: conoscerlo, riconoscerlo e contrastarlo”.

L’iniziativa è in programma venerdì 16 marzo 2018 dalle ore 16 alle ore 19 presso l’Aula Magna dell’I.S. “ G. Falcone” in Via G.Matteotti, 4 a Gallarate.

Interverranno diversi professionisti quali: il Prof. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, l’Avvocato dott.ssa Cristina Marrapodi, vicepresidente del CPO di Busto Arsizio, la dottoressa Silvia Rinaldi, specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, il dottor Matteo Fabris, psicologo e professore presso l’Università degli Studi di Torino e la dottoressa Coda, dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Varese.

13 marzo 2018

