Varese, Open Day dell’Insubria, partecipano oltre mille studenti

Sono varie e sempre più internazionali le provenienze dei ragazzi che hanno affollato a Varese il Campus dell’Università degli Studi dell’Insubria, per l’OPEN DAY 2018: la giornata dedicata a far conoscere l’offerta didattica dell’Ateneo alle future matricole.

Milleduecento gli studenti giunti nelle strutture universitarie, in particolare i Padiglioni Monte Generoso e Morselli a Bizzozero, provenienti in grande parte dalle scuole di Varese, Como e Milano, ma in generale da tutta la Lombardia, dal Piemonte, dalla Svizzera e anche dal resto di Italia: Trapani, Cosenza, Lecce, Palermo, Napoli, Macerata, Belluno.

«Quest’anno abbiamo un significativo aumento delle presenze di diplomandi dalla Svizzera – commenta Michela Prest, delegata del Rettore per l’Orientamento – i ragazzi ticinesi sono particolarmente interessati ai corsi di laurea in Giurisprudenza – che ha un focus specifico sul diritto svizzero – e di Area Sanitaria, inoltre sono ulteriormente incoraggiati a informarsi sulla nostra offerta didattica anche grazie al miglioramento del collegamento ferroviario con la inaugurazione dell’Arcisate-Stabio.

Le provenienze più esotiche, da Paesi quali India o Sudamerica, sono legate a scelte di trasferimento a livello familiare naturalmente, invece, l’interesse da parte di molti studenti anche del sud Italia è proprio per la nostra offerta didattica: sono sempre maggiori gli studenti che si spostano per venire a studiare all’Insubria, questo trend va avanti da qualche anno ed è confermato anche, ad esempio, dal fatto che alle magistrali ormai oltre il 40% degli studenti proviene da Università diverse dall’Insubria: siamo sempre più attrattivi».

I dati confermano questa tendenza, infatti l’Ateneo ha registrato il 20% di immatricolazioni in più rispetto allo scorso anno, per l’anno accademico 2017/18 gli immatricolati (lauree triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali) sono stati 3589.

Per tutta la mattinata le aspiranti matricole e i loro familiari hanno potuto assistere ai momenti di presentazione di tutti i corsi di laurea, a cura di docenti e studenti: al Padiglione Monte Generoso ci sono state le presentazioni di tutti i corsi della Scuola di Medicina, ossia corsi di laurea di area Medico-sanitaria e Scienze Motorie, con la simulazione dei test di ammissione, alla quale hanno preso parte circa 300 studenti; i corsi di laurea in Scienze Biologiche e Biotecnologie; i corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze del Turismo, Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale, con un focus sui percorsi di laurea magistrale in Giurisprudenza “giuridico-forense”; “giuridico-economico”, “linguistico-internazionale” e la prova di verifica delle conoscenze sostenuta da oltre 60 studenti; il corso di laurea in Economia e Management, con testimonianze, una “lezione in università” e la prova di verifica delle conoscenze iniziali per un centinaio di ragazzi.

Nella sede del Padiglione Morselli sono stati presentati il corso di laurea in Informatica; il corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente; i corsi in Matematica, Fisica, Chimica e Chimica industriale; corso di laurea in Scienze dell’ambiente e della natura; il corso di laurea in Scienze della comunicazione.

Tutto il personale è rimasto a disposizione per dare informazioni su servizi dell’Ateneo gli interessati hanno potuto visitare il PalaInsubria e il Collegio Universitario Carlo Cattaneo, visitato in particolare da futuri studenti fuori sede provenienti da Piemonte, Campania e Sicilia.

Durante la mattinata la web radio neverwasradio ha trasmesso testimonianze e interviste di studenti e laureandi, il tutto sarà trasmesso in podcast nei prossimi giorni sul sito:www.neverwasradio.it; gadget per tutti coloro che hanno condiviso immagini e momenti sui social di Ateneo con l’hashtag ufficialeche è #OpenInsubria.

L’Insubriae Open Day non finisce qui: l’appuntamento si rinnova il 24 marzo a Como, nelle sedi del Chiostro di S. Abbondio e di Via Valleggio.

Per info e iscrizioni: www.uninsubria.it/openday.

10 marzo 2018

