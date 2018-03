Tradate, Donne di Patrizia Emilitri, anteprima l’8 marzo alla Biblioteca Frera

Giovedì 8 marzo ha avuto luogo, nella cornice suggestiva della biblioteca Frera, la presentazione del nuovo libro di Patrizia Emilitri “Donne”, donato dalla scrittrice all’Associazione C.A.O.S., da anni parte integrante dei Team Senologici delle Breast Unit regionali, a supporto delle donne ferite dal cancro al seno e delle loro famiglie.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tradate con la presenza partecipe del Sindaco Dario Galli, è stato introdotto dall’intervento di Francesca Brianza che, oltre ad essere vicina all’Associazione nelle iniziative dedicate alla prevenzione ed educazione alla salute, ha contribuito alla prefazione del libro fatta di “strilli editoriali” di donne rappresentative del mondo reale: pazienti, curanti, istituzioni, volontari, associazioni, scienza e ricerca.

L’ottima attrice Lia Locatelli ha dato voce a questi pensieri esprimendone l’intensità e lo spirito, accompagnati dai contributi di Francesca Rovera, Direttore Breast Unit ASST sette Laghi, di Alessandra Massironi, Psicologa ed Esperta di Welfare sociosanitario e di Patrizia Bernasconi, Volontaria e mamma. A forte impatto gli interventi della scrittrice Patrizia Emilitri sul senso delle storie narrate, della direttrice della Casa Editrice Il Vento Antico Raffaella Bossi, rispetto alla scelta di pubblicare questo libro, ed il fil rouge di tutta la serata offerto da Adele Patrini, Presidente di C.A.O.S. e Vicepresidente della Scuola Italiana di Senologia, con testimonianze concrete sulla quotidianità delle pazienti, fatta di incontri, fragilità, sinergie, battaglie, paure e speranze.

Con il folto gruppo di partecipanti erano presenti anche socie Lions, Rotary e di altre Associazioni di servizio umanitario. A questa anteprima seguiranno altre presentazioni del libro in viaggio per tutta l’Italia. È possibile acquistare il libro, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione C.A.O.S. per finanziare ricerca ed umanizzazione dei percorsi di cura, in forma cartacea presso l’Associazione stessa (mail: caosvarese@gmail.com, tel 339 8926672, 340 8654645) ed in forma E-book sul sito. Che dire, tanti “strilli”, tante menti, tanta energia creatività e passione, fanno “Community Welfare”.

9 marzo 2018

