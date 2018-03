Varese, Cosentino eletto al Pirellone ringrazia elettori ed Orizzonte Ideale

Con 1378 preferenze personali, Giacomo cosentino della lista Fontana Presidente entra in consiglio regionale al fianco del nuovo governatore Attilio Fontana.

“Ho appreso da poco di essere stato eletto in consiglio regionale della Lombardia, è un’emozione incredibile. Non vedo l’ora di affiancare il mio amico Attilio Fontana alla guida di una delle regioni più importanti d’Italia e d’Europa.

Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed in particolar modo il mio gruppo Orizzonte Ideale che da molti anni è al mio fianco.

Non ci siamo mai fermati un secondo e finalmente oggi, la vittoria è arrivata dopo lunghe ore di attesa. Mi rivolgo ai miei elettori, a tutti quelli che mi hanno voluto dare fiducia e a tutti quelli che me ne daranno, promettendo che manterrò tutto quello detto in questa campagna elettorale e lavorerò al meglio per il bene del nostro territorio.”

Giacomo Cosentino

7 marzo 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA