Milano, Tempo di Libri, la mostra Paesaggi d’autore con gli scatti di Meazza

Nelle definizioni che si danno del romanzo – lo ha sottolineato di recente Jean Echenoz – è singolarmente assente la dimensione dello spazio. In effetti, si parli di romanzo poliziesco, d’avventura, di formazione, per lo più sono chiamati in causa i personaggi e gli intrecci, mai i luoghi.

Eppure i luoghi sono un essenziale motore della narrazione – di più: possono diventare personaggi a pieno titolo.

Da questa suggestione nasce l’idea della mostra Paesaggi d’autore. I luoghi di Maria Corti, Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Pontiggia e Giovanni Testori , a cura di Fondazione Mondadori, con testi di Mariarosa Bricchi e Giorgio Pinotti, e fotografie di Carlo Meazza.

La mostra sarà visitabile allo stand di Regione Lombardia in occasione del prossimo Tempo di Libri (8-12 marzo, fieramilanocity).

3 marzo 2018

