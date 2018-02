Politica, Il tour di Gori in provincia di Varese, da Induno a Germignaga

Il tour elettorale di Giorgio Gori, che sta girando l’intero territorio Lombardo, ha fatto tappa nella provincia di Varese. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia ha iniziato il suo percorso nel nostro territorio a Induno Olona verso le 16.30.

In seguito il sindaco di Bergamo si è recato presso l’ex sito Whirpool di Comerio; al centro residenziale per anziani di Laveno Mombello; ed al Bubba’s Bar di Luino per un aperitivo. La giornata si è poi conclusa con un incontro pubblico a Germignaga.

Samuele Astuti, capolista del Partito Democratico alle elezioni regionali, ha accompagnato Gori durante la sua visita, ed ha dichiarato “Giorgio Gori è il candidato giusto per la regione Lombardia.

Oltre a competenza e trasparenza, il sindaco di Bergamo dimostra di avere a cuore tutte le realtà territoriali della nostra Regione; la sua visita nel nord della Provincia di Varese, un territorio fondamentale spesso negligentemente trascurato dall’amministrazione Regionale, ne è la prova”.

6 febbraio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA