Cassano Valcuvia, La stagione di Teatro Periferico parte da Anna Frank

Prenderà il via il 27 gennaio 2018 la nona stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, curata da Teatro Periferico, una compagnia teatrale che si è distinta per la validità delle proprie produzioni e per aver offerto al territorio, in questi ultimi anni, circa 15 spettacoli di qualità per ogni stagione.

«La proposta culturale di Teatro periferico – ha dichiarato in conferenza stampa la consigliera provinciale alla Cultura Cristina Riva – rappresenta una bella idea di teatro comunicativo e creativo e ha la capacità di offrire molteplici spunti di riflessione coinvolgendo la comunità e la collettività.

Anche quest’anno, grazie a un programma ricco di appuntamenti, i cittadini hanno la possibilità di vivere l’interessante esperienza di andare a teatro e di poter scegliere tra spettacoli di differente genere e capaci, di volta in volta, di portare sulla scena svariati temi sui quali riflettere, ma anche divertirsi. Per tutti questi motivi Provincia di Varese è orgogliosa del fatto che Teatro periferico abbia scelto anche questa volta la sede di Villa Recalcati per presentare la stagione».

Nella programmazione di quest’anno si confronteranno varie generazioni, con compagnie di artisti giovani, giovanissimi e già affermati: da qui il titolo Ri-generazioni, collegato anche alla presenza in cartellone di testi classici ri-generati in quanto attualizzati, rivisitati, o persino trasgrediti.Nella prospettiva di una ri-generazione va vista l’apertura della Compagnia Teatro Periferico a nuovi giovani attori. Saranno proprio due allievi attori ad aprire la stagione con lo spettacolo “Il diario di Anna”, adattamento dal “Diario di Anna Frank” realizzato e diretto da Paola Manfredi e prodotto da teatro Periferico, che andrà in scena sabato 27 gennaio alle 21,00, in occasione della giornata della memoria.

Accanto a giovani e promettenti esordienti, il cartellone ospita numerose eccellenze come Arianna Scommegna, premio Ubu 2014 come migliore attrice, che interpreta “La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce” (ATIR – 28 aprile) e uno spettacolo diretto da Silvia Gribaudi, finalista al premio Ubu 2017, portato in scena da Qui e Ora Residenza Teatrale (My Place – Il corpo e la casa – 10 marzo)

Parallelamente alla realizzazione della stagione teatrale di Cassano Valcuvia, la Compagnia Teatro Periferico è impegnata quest’anno nei festeggiamenti del suo decimo anno di attività, per i quali si prevede la ripresa di alcune produzioni nate dallo scambio con il territorio, in un rassegna diffusa che si chiamerà I luoghi della memoria, a partire dalla prossima primavera.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4. Orario spettacoli: sabato ore 21.00.

Prima di ogni rappresentazione, dalle ore 19:00, presso l’Angolo dei Sapori, sarà possibile degustare un buffet con prodotti tipici al prezzo di 5/10 euro.

Biglietti: 7- 5 euro.

Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it

IL CARTELLONE:

GENNAIO

sab 27 gennaio h21:00

Il diario di Anna (Teatro Periferico)

regia Paola Manfredi

con Marco Bossi e Anna Tognoli

Il Diario di Anna Frank, come tutti i classici, non ha mai smesso di parlare alle nuove generazioni. Due giovani attori cresciuti nel “vivaio” di Teatro Periferico interpretano Anna e Peter, ma in più occasioni escono dalla convenzione teatrale, lasciano il palco e si rivolgono direttamente agli spettatori per riflettere su cosa significhino oggi discriminazione, segregazione, razzismo.

FEBBRAIO

sab 3 febbraio h21:00

Terra di Rosa. U cantu ca vi cuntu

di e con Tiziana Francesca Vaccaro

La storia di Rosa Balistreri, la “cantatrice del Sud”, tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare. Povera e orgogliosa, varcò i confini in cerca di fortuna, cantò di liberazione e rivoluzione e il suo canto risuonò per tutta la Sicilia, come un urlo.

Tiziana Vaccaro ha ottenuto numerosi riconoscimenti come artista emergente a Milano, Bologna, Napoli e New York.

sab 10 febbraio h21:00

Lettera a una professoressa (Chille de la balanza)

di e con Claudio Ascoli

Spettacolo liberamente ispirato al libro-creazione collettiva degli allievi di Barbiana, nel 50° della sua pubblicazione e della scomparsa di Don Milani.

Segnalato come “Spettacolo teatrale dell’anno” da Matteo Brighenti su “Doppiozero”

sab 17 febbraio h21:00

Let’s Talk about Sex! (La Dual Band)

di Anna Zapparoli e Mario Borciani

con Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla, Mario Borciani (pianoforte)

Una storia ragionata dell’amore, dagli organismi unicellulari ai giorni nostri. Un excursus ironico sulle teorie evoluzionista, creazionista, platonica; sull’amore medievale casto e quello rinascimentale sanguinolento, sul Settecento libertino e l’Ottocento represso, per approdare ai giorni nostri, psicoanalitici, psicolabili e psichedelici. Un divertimento in musica.

sab 24 febbraio h21:00

Il custode (PACTA . dei Teatri)

di Harold Pinter

regia Riccardo Magherini

con Paolo Cosenza, Riccardo Magherini, Antonio Rosti

Davis e i fratelli Mik e Aston non hanno alcun paradiso a cui aspirare se non una squallida stanza in un caseggiato fatiscente di un quartiere suburbano della più estesa metropoli dell’Europa. Nessuno di loro sente quel luogo come il proprio, ma nessuno di loro ha scelta: tutto è fermo e così rimarrà, immutevole. Un classico del teatro del Novecento.

MARZO

sab 3 marzo h:21.00

Passion Night (Pleiadi Art Productions, Campsirago Residenza)

Liberamente tratto da testi di Ascanio Celestini, George Tabori e Harold Pinter

regia Michele Losi

con Mariasofia Alleva

Giocando tra narrazione, cabaret, tragi-commedia e dramma, in questo One Woman Show si rincorrono diversi personaggi provenienti da storie, contesti ed epoche diverse. Personaggi che lasciano trasparire fragilità, non detti, reazioni e passati ingombranti a cui, a volte, l’ironia femminile è in grado di opporsi.

ven 9 marzo h21:00

Bar tenzone. La Commedia tra Ska&Metal (Carovana dei versi | Parola in Azione)

regia Ombretta Diaferiacon Giuseppe Ciarallo, Chiara Daino, Anna Botter e Francesco Yackson Russo (chitarra)

Alice Cooper e Feodor Dostoevskij vestono i panni di Virgilio. Dante somministra boccali di birra a due avventori, che trasformano il bar in un’arena in cui si sfidano all’ultimo verso gli autori di DANTESKA (Ciarallo) e METALLI COMMEDIA (Daino), vere e proprie riscritture dell’Inferno del Sommo Poeta.

Dalle 20:00, presso il Centro Documentale, incontro artisti e proiezione di filmati su varie esperienze di teatro e poesia.

sab 10 marzo h21:00

My Place – Il corpo e la casa (Qui e Ora Residenza Teatrale)

regia Silvia Gribaudi

con Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli

In scena tre donne in biancheria intima, certamente non perfette. Ma belle. Perché autentiche. E disposte ad offrirsi al pubblico con passo leggero e sguardo ironico e tragicomico sul femminile. Poche parole, quadri visivi, corpi in movimento in dialogo con le visioni della coreografa e performer Silvia Gribaudi.

Finalista al Premio InBox 2017.

Dalle 20:00, presso il Centro Documentale, incontro artisti e proiezione di filmati su varie esperienze di teatro danza e physical theatre.

sab 24 marzo h:21.00

Ruote rosa (Luna e GNAC Teatro)

regia Carmen Pellegrinelli

con Michele Eynard, Laura Mola e Federica Molteni

La storia di Alfonsina Morini Strada (1891-1959), la ciclista che spingeva forsennata i pedali della sua bici in competizione con i grandi campioni. Una storia di emancipazione, fatta di entusiasmo, di fatica e di una grande spinta ideale. Contro tutti gli stereotipi di genere.La storia

di Alfonsina Morini Strada, la ciclista che spingeva forsennata i pedali della sua bici in competizione con i grandi campioni. Contro tutti gli stereotipi di genere.

APRILE

sab 7 aprile h21:00

Ci ho le sillabe girate! (Teatro Officina)

di Alberto Cavalleri

regia di Enzo Biscardi

con Francesco Arioli, Stefano Grignani, Sebastian Luque Herrera e Pietro Versari

Una commedia divertente e brillante costruita sui vissuti dei tre giovani attori dislessici in scena, cresciuti e formatisi al Teatro Officina. Proprio questi tre ragazzi hanno chiesto e scelto di fare uno spettacolo sui disturbi dell’apprendimento, offrendosi sul palco con la forza straordinaria che ha in sé ogni testimone incarnato. E lo fanno con ironia, grazia e leggerezza.

sab 14 aprile h:21.00

Terra Matta (terza parte: 1943-1968)

di e con Stefano Panzeri

Terza e ultima parte della trilogia che ripercorre tutta la vita di Vincenzo Rabito (1899-1981), bracciante semianalfabeta, autore di una singolare autobiografia.

Lo spettacolo ha debuttato a Buenos Aires il 27 maggio 2017.

sab 21 aprile h21:00

Occhi nudi (Baba Jaga)

di e con Chiara Tessiore

La storia di Suzanne Valadon, amante e modella dei più grandi pittori della sua epoca – come Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Modigliani – Il ritratto di una donna provocante, anticonformista, intelligentissima, che ebbe il coraggio di rimanere se stessa, con realismo e forza.

sab 28 aprile h21:00

La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce (ATIR)

di Gabriele Vacis e Arianna Scommegna

regia di Gabriele Vacis

con Arianna Scommegna

La Molli prende le mosse dal monologo di Molly Bloom che conclude l’Ulisse di Joyce, calando il personaggio in una quotidianità dalle sonorità milanesi e traslando il testo in una trama di storie e canzoni, che hanno il sapore del nostro tempo. Frammenti di vita raccontati in modo ora scanzonato ora disperato, storie di carne e sangue, vita che scorre come lacrime, che si strozza in un grido o si scioglie in una risata.

sab 28 e dom 29 aprile

Il personaggio, seminario teatrale condotto da Arianna Scommegna

“Uno degli aspetti che mi incuriosisce di più nel lavoro teatrale dell’attore è la nascita e la fondazione di un personaggio; quando cammino per la strada, sul metrò, negli autobus mi perdo letteralmente a osservare le persone, gli esseri umani, come camminano, come leggono il giornale, le loro espressioni di gioia, di dolore, di ansia; mi incanto nel guardare la gente che incontro, è una passione”.

Un’occasione di incontro in cui lavorare insieme ad Arianna Scommegna, Premio Ubu 2014 come Migliore attrice, per raccontare e costruire personaggi e le loro storie. Max 15 partecipanti. Per iscrizioni e informazioni: info@teatroperiferico.it

MAGGIO

sab 5 maggio h21:00

Saggio della scuola di teatro (Teatro Periferico)

a cura di Dario Villa

con gli allievi Giovani e Adulti della Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia

Gli allievi del corso Giovani e del corso Adulti di nuovo insieme, per mostrare quanto appreso nel corso di recitazione. Generazioni diverse, unite dalla stessa passione.

dom 6 maggio h17:00

Saggio della scuola di teatro (Teatro Periferico)

a cura di Paola Manfredi e Abderrahim El Hadiri

con gli allievi Bambini della Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia.

Con Lingualunga, l’anno scorso, i bambini italiani e stranieri hanno giocato con le loro provenienze e portato in scena un copione che parlava di amicizia e rispetto delle differenze, mescolando lingue e culture diverse, dall’Italia alla Cina, dall’Albania al Maghreb. Quest’anno lo spettacolo verrà arricchito e completato, giungendo alla sua forma definitiva.

23 gennaio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA