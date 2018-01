Travedona Monate, Scontro mortale nel pomeriggio contro il guard rail

Oggi, lunedì 1 gennaio, alle ore 16.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti nel comune di Travedona-Monate, in via Vittorio Veneto – SP 36, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il guard rail posto a protezione laterale della strada, nell’urto la barriera in acciaio si è incastrata nel veicolo.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autogru giunta dalla sede di Varese, hanno tagliato la barriera di protezione, sollevato il veicolo riportandolo sulla sede stradale e operato con cesoia/divaricatore per liberare il corpo.

Il personale sanitario sul posto ha costatato il decesso della donna. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

