Politica, Guarda al futuro il discorso di fine anno del presidente Mattarella

Un discorso pacato e con riferimenti al vicino turno elettorale, quello di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a reti unificate dice: “Mi auguro una grande partecipazione al voto, che nessuno rinunci a concorrere a decidere le sorti del nostro Paese”.

Il presidente rimarca che “il compito della politica, il dovere di proposte adeguate, concrete, come richiesto dal paese. Non è mio compito formulare indicazioni, ma il lavoro è la prima questione, sopratutto per i giovani”. In questi mesi di un secolo fa i diciottenni di allora (i ragazzi del ’99) vennero mandati in guerra. “Molti vi morirono. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita democratica. Propongo questa riflessione perché, talvolta, corriamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e dell’Europa”.

Mattarella fa riferimento ad una politica e ad un Paese che guarda al futuro: “La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro. Occorre preparare il domani. Interpretare, e comprendere, le cose nuove”. “L’autentica missione della politica – continua il presidente – consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre”.

Per Mattarella “l’orizzonte del futuro costituisce il vero oggetto dell’imminente confronto elettorale”. Gli interventi per la ripresa e la ricostruzione proseguono e, talvolta, presentano difficoltà e lacune. L’impegno deve continuare in modo sempre più efficiente fino al raggiungimento degli obiettivi”.

Il discorso che dura dieci minuti si conclude con la vicinanza alle vittime del terremoto e con gli auguri a tutti coloro che, questa ultima notte dell’anno, garantiscono la sicurezza a tutti.

31 dicembre 2017

