Gallarate, Liberi e Uguali inizia il cammino con l’incontro alla Cuac

Anche a Gallarate, Liberi e Uguali inizia il proprio percorso, dopo l’assemblea del 3 dicembre e i partecipati incontri provinciali.

Il 3 gennaio 2018 alle ore 21.00 presso la CUAC Cooperativa di Unione Arnatese di via Torino 64 ci si ritroverà per costruire nel gallaratese un percorso condiviso e partecipato per ridare forza e voce alla sinistra, rimettere al centro dell’azione politica i diritti e la dignità del lavoro mai così precario e sottopagato, superare le disuguaglianze con scelte economiche e sociali che ridistribuiscano la ricchezza anziché concentrarla in un numero sempre più ridotto di persone, affrontare le sfide ambientali nel nome del consumo zero di suolo, della riconversione energetica, della riduzione dei rifiuti verso l’economia circolare.

A partire dal popolo che difese la Costituzione nel referendum del 2016, per incontrare e incrociare le nuove esperienze di civismo, di solidarietà e accoglienza, di difesa dei beni comuni, della salute e della sanità pubblica e universale.

29 dicembre 2017

