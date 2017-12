Varese, Un milione di euro per la Gallarate-Zenna, soddisfatti Vigili del fuoco Cisl

Abbiamo piacevolmente appreso del recente stanziamento da parte della Regione Lombardia di un milione di euro da destinarsi ai Vigili del Fuoco per aumentare le dotazioni atte ad intervenire sulla linea ferroviaria Gallarate-Zenna.

La segreteria della FNS CISL Varese-Como da diverso tempo chiedeva un intervento per fornire le attrezzature idonee in caso di incidente ferroviario e che dotasse i soccorritori dei giusti strumenti in caso di evento emergenziale, migliorando di fatto la sicurezza degli operatori e della popolazione stessa, la risposta è finalmente arrivata.

Ci preme esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutto il Consiglio Regionale, al Governatore Roberto Maroni e alla consigliera Paola Macchi per l’impegno profuso atto a individuare le risorse necessarie. Naturalmente, il nostro apprezzamento va a tutti i Sindaci dei territori che insistono sulla linea ferroviaria per l’importante stimolo e contributo messo in campo.

Un doveroso ringraziamento va anche alla Prefettura di Varese, nella persona di Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Giorgio Franco Zanzi, da sempre attento alla problematica in questione, congiuntamente al Comandante Prov.le dei VV.F., Dott. Ing. Antonio Albanese, ai funzionari del Comando e ai Sindaci del territorio che lavorano costantemente sulla tematica in continui e costanti incontri.

Questo ulteriore tassello, di sicuro potrà migliorare tutto il dispositivo di soccorso provinciale in ambito ferroviario, siamo compiaciuti di aver dato anche il nostro supporto in una vicenda cosi delicata e quanto mai attuale. L’appello ora è che oltre alle dotazioni strumentali ci sia anche un aumento delle risorse umane, in modo da dare una pronta risposta in caso di eventi incidentali, ricordiamo che a livello provinciale c’è una carenza di circa 80 unità.

Il Coordinatore Provinciale Vigili del Fuoco

della FNS CISL Varese

ISGRO’ MASSIMO

23 dicembre 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA